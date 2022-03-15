Международная ярмарка современного искусства Art Russia откроется в Москве 31 марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

C 31 марта по 3 апреля в Гостином дворе в Москве пройдут III Международная ярмарка современного искусства и арт-форум Art Russia, в мероприятиях примут участие 140 деятелей искусства из России и зарубежных стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мероприятия.

В ярмарке примут участие независимые художники из России, Франции и Германии: Александр Жерноклюев, Анна Немчинова, Франк Херфорт, Владимир Иванов, Федор Петрик, Антон Бунденко, Екатерина Комбарова, Ирина Зайцева, а также арт-проекты Nikolskaya Gallery, Planz.gallery, Askeri Gallery, Art It Easy, B-Gallery и другие. Всего в заявке мероприятия значатся 25 галерей, 65 независимых художников, фотографов и скульпторов, а также 50 арт-экспертов.

Форум Art Russia пройдет в рамках ярмарки с 1 по 3 апреля. В ходе мероприятия художники и эксперты обсудят актуальные вопросы современного искусства. Всего планируется провести 13 дискуссий. Основными темами деловой программы станут "Искусство и технологии", "Новые медиа в искусстве и NFT", "Российский арт-рынок: прогнозы". Также участники форума смогут увидеть перформансы, поучаствовать в мастер-классах для детей и взрослых.

В форуме примут участие директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, вице-президент Российской академии художеств Василий Церетели, арт-юрист и специалист по высокому ювелирному искусству Cartier Екатерина Смольянникова, член Творческого союза художников России Глеб Солнцев, основатель галереи современного искусства Fedini Gallery Александр Федини и главный куратор Всероссийского музея декоративного искусства Алина Сапрыкина.

Ранее сообщалось, что церемонию вручения кинопремии "Ника" перенесли на осень. Решение о переносе приняла Российская академия кинематографических искусств. Точную дату мероприятия определят позднее.