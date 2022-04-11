Франция отобрала у России картины Серова и Кончаловского

Во Франции из-за санкций застряли картины художников Петра Кончаловского и Валентина Серова.

Тем временем несколько театров в Италии заменили "Лебединое озеро" на другие спектакли. При этом список таких отмен множится каждый день. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.