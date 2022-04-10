Путин и Лукашенко посетят космодром Восточный в День космонавтики

Фото: ТАСС/Пресс-служба ГК "Роскосмос"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в День космонавтики, 12 апреля, Владимир Путин и Александр Лукашенко нанесут совместный визит на космодром Восточный. Об этом сообщает ТАСС.

"Да. Это так", – заявил представитель Кремля.

Информация о том, что лидеры России и Белоруссии встретятся 12 апреля в Амурской области ранее прозвучала в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". Сообщалось, что главы государств осмотрят космодром и дадут пресс-конференцию.

В свою очередь, генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале заявил, что на космодроме Восточный уже ждут Путина и Лукашенко. Публикацию глава госкоропорации сопроводил фотографией мобильной башни обслуживания космодрома, на которой висит плакат с надписью "Восточный V Zа Россию".

Ранее сообщалось, что столичные учреждения культуры подготовили более 100 мероприятий ко Дню космонавтики, которые пройдут в период с 10 по 17 апреля. Многие из событий будут бесплатны. Однако на некоторые необходима предварительная регистрация.