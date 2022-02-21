Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

наука

15:57

Космодром Восточный принял первую с 2020 года группу туристов

наука

Фото: roscosmos.ru

Космодром Восточный в Амурской области возобновил прием туристов после двухлетнего перерыва. Первая с 2020 года группа туристов посетила космическую гавань 18 февраля, сообщает Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

Последние два года космодром был закрыт для посещения из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса. Впервые после перерыва Восточный посетила группа школьников из Амурской области.

"Организованное посещение космодрома осуществляется со строгим соблюдением всех эпидемиологических требований. В группах до 20 человек обязателен масочный режим и наличие результатов отрицательного ПЦР-теста", – отмечается в сообщении ЦЭНКИ.

По данным "Роскосмоса", стоимость посещения космодрома составляет менее 10 тысяч рублей. Восточный является самым молодым космодромом России. Первый пуск с него был совершен в 2016 году.

В общей сложности за время эксплуатации на его территории осуществили пять пусков ракет-носителей семейства "Союз". В данный момент на космодроме идет строительство объектов второй очереди, благодаря чему с него смогут запускать ракеты семейства "Ангара".

Ранее сообщалось, что власти Амурской области намерены добиваться включения экскурсий по космодрому Восточный в число национальных брендовых маршрутов.

В "Роскосмосе" рассказали о стоимости посещения космодрома "Восточный"

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать