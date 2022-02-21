Космодром Восточный принял первую с 2020 года группу туристов

Фото: roscosmos.ru
Космодром Восточный в Амурской области возобновил прием туристов после двухлетнего перерыва. Первая с 2020 года группа туристов посетила космическую гавань 18 февраля, сообщает Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).
Последние два года космодром был закрыт для посещения из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса. Впервые после перерыва Восточный посетила группа школьников из Амурской области.
"Организованное посещение космодрома осуществляется со строгим соблюдением всех эпидемиологических требований. В группах до 20 человек обязателен масочный режим и наличие результатов отрицательного ПЦР-теста", – отмечается в сообщении ЦЭНКИ.
По данным "Роскосмоса", стоимость посещения космодрома составляет менее 10 тысяч рублей. Восточный является самым молодым космодромом России. Первый пуск с него был совершен в 2016 году.
В общей сложности за время эксплуатации на его территории осуществили пять пусков ракет-носителей семейства "Союз". В данный момент на космодроме идет строительство объектов второй очереди, благодаря чему с него смогут запускать ракеты семейства "Ангара".
Ранее сообщалось, что власти Амурской области намерены добиваться включения экскурсий по космодрому Восточный в число национальных брендовых маршрутов.
В "Роскосмосе" рассказали о стоимости посещения космодрома "Восточный"
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