В "Роскосмосе" назвали реальную стоимость посещения космодрома Восточный

Реальная стоимость посещения космодрома Восточный для взрослых составляет менее 10 тысяч рублей, для детей – менее 5 тысяч рублей. Об этом в среду, 8 декабря, со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса" сообщает ТАСС.

"Так, стоимость посещения космодрома группой в 100 человек с учетом полноценной туристической программы, с транспортным обслуживанием в период проведения пусковой кампании составляет 674 тысячи 110 рублей, то есть 6 741 рубль на одного человека", – говорится в сообщении.

В среду, 8 декабря, на встрече Владимира Путина с участниками Конгресса молодых ученых студент Московского физико-технического института рассказал, что стоимость тура на космодром составляет порядка 100 тысяч рублей, а большая часть этой суммы уходит на оформление документов. В свою очередь, президент РФ пообещал разобраться в ситуации.

Ранее сообщалось, что власти Амурской области намерены добиваться включения экскурсий по космодрому Восточный в число национальных брендовых маршрутов.