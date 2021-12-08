В "Роскосмосе" назвали реальную стоимость посещения космодрома Восточный

Реальная стоимость посещения космодрома Восточный для взрослых составляет менее 10 тысяч рублей, для детей – менее 5 тысяч рублей. Об этом в среду, 8 декабря, со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса" сообщает ТАСС.
"Так, стоимость посещения космодрома группой в 100 человек с учетом полноценной туристической программы, с транспортным обслуживанием в период проведения пусковой кампании составляет 674 тысячи 110 рублей, то есть 6 741 рубль на одного человека", – говорится в сообщении.
В среду, 8 декабря, на встрече Владимира Путина с участниками Конгресса молодых ученых студент Московского физико-технического института рассказал, что стоимость тура на космодром составляет порядка 100 тысяч рублей, а большая часть этой суммы уходит на оформление документов. В свою очередь, президент РФ пообещал разобраться в ситуации.
Ранее сообщалось, что власти Амурской области намерены добиваться включения экскурсий по космодрому Восточный в число национальных брендовых маршрутов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: