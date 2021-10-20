"Роскосмос" сменит генподрядчика строительства Восточного из-за нарушений – СМИ

Фото: roscosmos.ru

Новым генподрядчиком на космодроме Восточный станет подведомственное "Роскосмосу" строительное управление, создать его распорядился глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Об этом во вторник, 19 октября, со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает РИА Новости.

"На прошедшем во вторник совещании по оценке деятельности и исполнительской дисциплины ЦЭНКИ глава Роскосмоса устроил настоящий разнос гендиректору предприятия Руслану Мухамеджанову, поскольку предприятие не справляется с функцией генподрядчика строительных работ на Восточном", – говорится в сообщении.

Уточняется, что на данном совещании был рассмотрен кадровый состав и структура строительного управления ЦЭНКИ, которыми Рогозин остался недоволен.

Создать строительное управление, по словам собеседника агентства, глава "Роскосмоса" поручил заместителю генерального директора по капитальному строительству госкорпорации Константину Матвееву. В частности, подобрать в кратчайшие сроки высокопрофессиональную команду.

Кроме того, по итогам совещания Рогозин принял решение перенести из столицы в Циолковский головные офисы ЦЭНКИ и Дирекции космодрома Восточный.

В июне этого года стало известно, что заместитель гендиректора "Роскосмоса" по строительству Юрий Росляк освобожден от занимаемой должности. Он перешел на пост замгендиректора по капитальному строительству в Центр Хруничева.

В ноябре 2019 года следственный комитет РФ по Амурской области возбудил два уголовных дела по факту хищений при строительстве объектов космодрома Восточный. До этого сообщалось о том, что СК РФ расследует 12 уголовных дел о хищениях в ходе его строительства.

В том же году Владимир Путин заявил, что порядок при строительстве космодрома так и не удалось навести в полной мере, несмотря на возбуждение десятков уголовных дел.

Космодром расположен в Амурской области близ города Циолковского. Его строительство началось в 2012 году. Тогда же появились первые сведения о задержках зарплат рабочим и возможном срыве сроков строительства. В 2015 году против руководства нескольких компаний-подрядчиков возбудили уголовные дела в связи с невыплатой зарплаты и невыполнением обязательств.