Самые яркие высказывания Владимира Жириновского

После продолжительной борьбы с последствиями коронавируса на 76-м году жизни скончался Владимир Жириновский. Свою политическую деятельность он начал еще в студенческие годы. В марте 1990 года стал председателем ЛДПР и более 30 лет являлся ее бессменным лидером. В партии заявили, что политик вписал себя в историю РФ и мира, а произошедшее считают ударом для всей страны. За свою долгую политическую карьеру Жириновский никогда не скупился на громкие высказывания, самые яркие из них – в нашем материале.



О патриотизме и России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Рассуждая о патриотизме, Владимир Жириновский однажды заявил, что "патриот не должен защищать ложь". Он также иронично высказался о том, что надо делать во время исполнения национального гимна.

"Нигде не сказано, что надо делать во время исполнения гимна – стоять, лежать или ползти. Надо Родину любить", – подчеркнул глава ЛДПР.

Его сторонникам запомнились и высказывания о России, которые уже давно стали крылатыми. По словам Жириновского, "только под русские песни плачет планета".





Владимир Жириновский глава ЛДПР Вот четыре силы в мире – Запад, Юг, Восток и Россия!

"Россия требует только жесткости – только здесь была революция, только здесь победили фашизм, только мы остановили монголов. Мы страна, которая может делать великие дела, но раз в 100 лет, не чаще", – отметил Жириновский в 2001 году.



О себе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2012 году в ходе предвыборных дебатов с Михаилом Прохоровым Жириновский заявил: "Я такой, какой я есть. В этом моя прелесть".





Владимир Жириновский глава ЛДПР У меня тоже фамилия дурацкая, от слова "жир" – Жириновский. Но хотя бы уникальная. В мире нет никого с этой дурацкой фамилией.

Глава ЛДПР также отмечал, что ведет себя так, как считает нужным: "Мне имиджмейкеры не нужны". При этом, комментируя заявления о своей эксцентричности и эпатажности, он говорил, что это "выдумывают журналисты". Кроме того, он поделился, как снимает стрессы.

"Вот приказал, чтобы во всех кабинетах у нас были дешевые тарелки. Чтобы, если что, не жалко их бить было", – уточнил Жириновский.



О жизни и смерти

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В свой юбилей, когда Жириновскому исполнилось 75 лет, он заявил, что считает себя счастливым человеком.





Владимир Жириновский глава ЛДПР Я единственный сказал все, что хотел. Остальные политики подконтрольны, а я сам себе хозяин. Цель моей жизни – помочь России, нашим гражданам, вот и все.

Также политик поделился тем, что скажет, когда предстанет перед Богом.

"Я сделал все, что мог. Отправьте меня обратно, я продолжу борьбу, помогать бедным, помогать всем страждущим бороться с тем, что мешает нам жить. Обратно отправьте меня – мне нужен билет обратно. Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям", – подчеркнул он.

В своей традиционной манере Жириновский высказывался и о похоронах.





Владимир Жириновский глава ЛДПР И на следующих (выборах. – Прим. ред.), и до самой смерти буду участвовать в выборах, даже с кладбища буду участвовать, еще и оттуда буду давать вам сигналы, что я там лежу.

"Я буду настаивать, чтобы меня похоронили на Красной площади, справа от Брежнева. Зюганов ляжет слева от Брежнева, а я справа – как человек более правых взглядов, чем Брежнев", – заявил однажды он.



Об отношениях

Фото: портал мэра и правительства Москвы

По словам Жириновского, нормальный человек должен жить один.

"На расстоянии и родственники хорошие, и жена хорошая, и муж. Но если вместе в одну квартиру – дурдом", – подчеркнул он.





Владимир Жириновский глава ЛДПР И с этого года вводим нормативы для половой жизни: раз в квартал. Под влиянием порнографии, порнокассет и разных таких фильмов фривольных у молодого поколения вырабатывается норма: чем больше, тем лучше. Чем реже, тем лучше.

Кроме того, политик иронизировал по поводу празднования Дня всех влюбленных.

"Почему все песни про любовь? "Остановите музыку, с другим танцует девушка моя". А? Потому что нет любви. Вот поэтому все поют эти песни. Переживают. Праздник. Любви нет, а праздник есть", – сказал он.



О политике

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жириновский однажды рассказал, когда планирует уйти из политики. По словам главы ЛДПР, он сам написал заявление с просьбой освободить его от всех занимаемых должностей с 1 мая 2036 года, когда ему исполнится 90 лет.

"Я заранее написал заявление. Отойду чуть-чуть в сторону, когда мне исполнится 90 лет. Был начальником, стану первый замначальника. Всегда дам дорогу. За мной застоя не будет", – признался он.





Владимир Жириновский глава ЛДПР Если внешняя политика России станет жестче, она сможет обходиться стране гораздо дешевле. Поэтому угроза применения силы – единственный выигрышный для нашей страны вариант.

Также он считал, что "диктатура – это запор, демократия – понос". В своей манере Жириновский рекомендовал выбирать, что больше нравится.

