Самые яркие высказывания Владимира Жириновского

После продолжительной борьбы с последствиями коронавируса на 76-м году жизни скончался Владимир Жириновский. Свою политическую деятельность он начал еще в студенческие годы. В марте 1990 года стал председателем ЛДПР и более 30 лет являлся ее бессменным лидером. В партии заявили, что политик вписал себя в историю РФ и мира, а произошедшее считают ударом для всей страны. За свою долгую политическую карьеру Жириновский никогда не скупился на громкие высказывания, самые яркие из них – в нашем материале.
О патриотизме и России
Рассуждая о патриотизме, Владимир Жириновский однажды заявил, что "патриот не должен защищать ложь". Он также иронично высказался о том, что надо делать во время исполнения национального гимна.
"Нигде не сказано, что надо делать во время исполнения гимна – стоять, лежать или ползти. Надо Родину любить", – подчеркнул глава ЛДПР.
Его сторонникам запомнились и высказывания о России, которые уже давно стали крылатыми. По словам Жириновского, "только под русские песни плачет планета".
"Россия требует только жесткости – только здесь была революция, только здесь победили фашизм, только мы остановили монголов. Мы страна, которая может делать великие дела, но раз в 100 лет, не чаще", – отметил Жириновский в 2001 году.
О себе
В 2012 году в ходе предвыборных дебатов с Михаилом Прохоровым Жириновский заявил: "Я такой, какой я есть. В этом моя прелесть".
Глава ЛДПР также отмечал, что ведет себя так, как считает нужным: "Мне имиджмейкеры не нужны". При этом, комментируя заявления о своей эксцентричности и эпатажности, он говорил, что это "выдумывают журналисты". Кроме того, он поделился, как снимает стрессы.
"Вот приказал, чтобы во всех кабинетах у нас были дешевые тарелки. Чтобы, если что, не жалко их бить было", – уточнил Жириновский.
О жизни и смерти
В свой юбилей, когда Жириновскому исполнилось 75 лет, он заявил, что считает себя счастливым человеком.
Также политик поделился тем, что скажет, когда предстанет перед Богом.
"Я сделал все, что мог. Отправьте меня обратно, я продолжу борьбу, помогать бедным, помогать всем страждущим бороться с тем, что мешает нам жить. Обратно отправьте меня – мне нужен билет обратно. Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям", – подчеркнул он.
В своей традиционной манере Жириновский высказывался и о похоронах.
"Я буду настаивать, чтобы меня похоронили на Красной площади, справа от Брежнева. Зюганов ляжет слева от Брежнева, а я справа – как человек более правых взглядов, чем Брежнев", – заявил однажды он.
Об отношениях
По словам Жириновского, нормальный человек должен жить один.
"На расстоянии и родственники хорошие, и жена хорошая, и муж. Но если вместе в одну квартиру – дурдом", – подчеркнул он.
Кроме того, политик иронизировал по поводу празднования Дня всех влюбленных.
"Почему все песни про любовь? "Остановите музыку, с другим танцует девушка моя". А? Потому что нет любви. Вот поэтому все поют эти песни. Переживают. Праздник. Любви нет, а праздник есть", – сказал он.
О политике
Жириновский однажды рассказал, когда планирует уйти из политики. По словам главы ЛДПР, он сам написал заявление с просьбой освободить его от всех занимаемых должностей с 1 мая 2036 года, когда ему исполнится 90 лет.
"Я заранее написал заявление. Отойду чуть-чуть в сторону, когда мне исполнится 90 лет. Был начальником, стану первый замначальника. Всегда дам дорогу. За мной застоя не будет", – признался он.
Также он считал, что "диктатура – это запор, демократия – понос". В своей манере Жириновский рекомендовал выбирать, что больше нравится.