Эксперты рассказали о причине затора из такси в Филях

В Москве резко подорожало такси. На это жалуются пользователи. Кроме высокого ценника москвичи столкнулись и с серьезным сбоем у одного из агрегаторов.

Так, десятки машин оказались буквально на одном пятачке в Филях, из-за этого образовался затор. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.