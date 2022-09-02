Пользователи столичного такси пожаловались на высокие цены

В Москве резко подорожало такси. По крайней мере, на это пожаловались пользователи. Кроме высокого ценника, москвичи столкнулись и с серьезным сбоем у одного из агрегаторов – десятки машин оказались буквально на одном и том же месте в Филях, поэтому там собрался затор.

Что произошло с одним из любимых видов транспорта в столице? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.