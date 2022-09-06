Депутат прокомментировал идею наносить на этикетки надпись "Алкоголь вам враг!"

Фото: depositphotos/Nomadsoul1

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал предложение наносить на алкогольные этикетки надпись "Алкоголь вам враг!", сообщает RT.

Он напомнил, что по вопросу борьбы с пьянством в России недавно высказывался Владимир Путин. В частности, глава государства сказал, что не стоит принимать мер насильственного характера, что-либо ограничивающих, а надо пропагандировать здоровый образ жизни.

"В этом смысле, возникает вопрос, насколько эта инициатива соответствует пропаганде здорового образа жизни", – подчеркнул Тумусов.

Парламентарий считает, что необходимо хорошо подумать о формулировках печатаемого предупреждения.

"Если мы, например, на сигаретах видим: "Минздрав предупреждает! Никотин вреден для вашего здоровья", это да, здоровый образ жизни. Но когда мы говорим о том, что на бутылке будет надпись: "Алкоголь вам враг!" соответствует ли это концепции здорового образа жизни?" – добавил он.

Ранее группа парламентариев во главе с председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким подготовила законопроект, предусматривающий меры по информированию граждан о вреде алкоголя.

Глава комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что предлагается дополнить информацию о вреде спиртных напитков сообщением: "Алкоголь вам враг!" Также на упаковках с алкогольной продукцией предлагается указывать информацию о противопоказаниях для определенных категорий граждан.

До этого председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович предложил перестать продавать западный алкоголь, запретить продажу алкоголя до 21 года и полностью запретить пиво.

Он также предложил ограничить отпуск алкоголя в одни руки. Инициативу о запрете пива Малинкович объяснил тем, что от него толстеют мужчины. Кроме того, он отметил, что пиво – это неблагородный и неаристократический напиток.