Мурашко рассказал, почему нельзя снимать стресс с помощью алкоголя

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Стресс не следует снимать с помощью спиртного, так как алкоголь является депрессантом, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Нельзя забывать, что алкоголь – это депрессант. Граница перехода от ощущения снятия стресса и радости после первой рюмки к чувству угнетенности, следующему за этим состоянием, малозаметна, что в итоге нередко приводит к бесконтрольному потреблению алкоголя – безопасной дозы алкоголя не существует", – приводит РИА Новости его слова.

Министр призвал совершать прогулки и заниматься физическими активностями для снятия стресса.

По словам Мурашко злоупотребление спиртными напитками является причиной развития различных заболеваний сердца и ухудшает течение его хронические заболевания сердца.

Ранее Владимир Путин заявил, что для эффективной борьбы с алкоголизмом необходима пропаганда здорового образа жизни вместо запретов. По словам главы государства, не следует относиться к проблеме алкоголизма как к чему-то второстепенному.

Президент призвал развивать инфраструктуру для занятий спортом, уделить необходимое внимание объектам культуры, а также заниматься вопросами здравоохранения.

