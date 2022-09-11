Мурашко рассказал, почему нельзя снимать стресс с помощью алкоголя

Фото: depositphotos/AllaSerebrina
Стресс не следует снимать с помощью спиртного, так как алкоголь является депрессантом, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Нельзя забывать, что алкоголь – это депрессант. Граница перехода от ощущения снятия стресса и радости после первой рюмки к чувству угнетенности, следующему за этим состоянием, малозаметна, что в итоге нередко приводит к бесконтрольному потреблению алкоголя – безопасной дозы алкоголя не существует", – приводит РИА Новости его слова.
Министр призвал совершать прогулки и заниматься физическими активностями для снятия стресса.
По словам Мурашко злоупотребление спиртными напитками является причиной развития различных заболеваний сердца и ухудшает течение его хронические заболевания сердца.
Ранее Владимир Путин заявил, что для эффективной борьбы с алкоголизмом необходима пропаганда здорового образа жизни вместо запретов. По словам главы государства, не следует относиться к проблеме алкоголизма как к чему-то второстепенному.
Президент призвал развивать инфраструктуру для занятий спортом, уделить необходимое внимание объектам культуры, а также заниматься вопросами здравоохранения.
Продажу алкоголя ограничат во время празднования Дня города в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: