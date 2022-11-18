В России зарегистрировали первый препарат от COVID-19 на основе моноклональных антител

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

В России зарегистрировали первый препарат против коронавируса на основе моноклональных антител производства AstraZeneca, сообщает пресс-служба компании.

"Минздрав России одобрил лекарственный препарат на основе моноклональных антител длительного действия производства компании AstraZeneca для доконтактной профилактики и лечения COVID-19 легкой и средней степени тяжести", – говорится в сообщении, которое передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Центр имени Гамалеи планировал испытать препарат против коронавируса на основе моноклональных антител, в исследовании могут принять участие пациенты московской больницы.

В России регистрируют единичные случаи выявления подварианта штамма коронавируса "Омикрон" BQ.1, среди выявляемых в стране случаев заражения COVID-19 доминируют линии BA.4 и BA.5. Специалисты заявляют, что ситуация с коронавирусом в РФ стабилизировалась. Это произошло из-за выработки иммунитета у населения, который обеспечили вакцинация и перенесенное заболевание.

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