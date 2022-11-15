Роспотребнадзор сообщил о фиксировании единичных случаев подварианта "Омикрон"-штамма BQ.1

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России регистрируют единичные случаи выявления подварианта штамма коронавируса "Омикрон" BQ.1, среди выявляемых в стране случаев заражения COVID-19 доминируют линии BA.4 и BA.5, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по итогам селекторного совещания.

"В базу VGARus по состоянию на 14 ноября 2022 года загружено 203 229 геномных последовательностей SARS-CoV-2, полученных в результате полногеномного и фрагментного секвенирования. К линии BA.2 геноварианта "Омикрон" отнесено 4,2%, к линиям BA.4/BA.5 – более 95%. Фиксируются единичные находки подварианта BQ.1", – цитирует сообщение ТАСС.

В ведомстве также отметили, что темпы снижения заболеваемости COVID-19 в РФ замедляются. По итогам 45-й недели 2022 года (с 7 по 13 ноября) в стране выявили 36 259 случаев заболевания коронавирусом. Показатель заболеваемости снизился на 6,5% по сравнению с предыдущей неделей.

"Отмечается замедление темпов снижения заболеваемости. Так, на 44-й неделе спад составил 21,3%, на 43-й неделе – 12%, на 42-й неделе – 40,7%", – отметили в Роспотребнадзоре.

В РФ за сутки выявили 4 431 новый случай COVID-19, госпитализированы 1 399 человек. Выздоровели за последние 24 часа 6 354 человека, скончались 64 пациента. В общей сложности с начала пандемии выявили 21 508 961 случай коронавируса, скончались 391 149 заболевших.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!