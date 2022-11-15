11:42Общество
В Москве за сутки выявили 522 случая COVID-19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
За прошедшие сутки в Москве выявили 522 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
Госпитализация и дальнейшее лечение в стационаре потребовались 165 жителям столицы. Число выздоровевших за минувшие 24 часа составило 1 126 человек, умерли 13 пациентов.
Всего за время пандемии в Москве было выявлено 3 242 163 случая коронавируса. Справиться с заболеванием удалось 3 051 115 горожанам, умерли 46 798 человек.
Ранее стало известно, что в канадской провинции Онтарио выявили новый вариант коронавируса, который сильно отличается от уханьского SARS-CoV-2. Новый подвид был обнаружен у белохвостого оленя.
По словам ученых из Университета Торонто, несмотря на то, что новый вариант имел несколько мутаций в своем спайковом белке, он был распознан и эффективно нейтрализован образцами крови людей, переболевших COVID-19 или вакцинированных.
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