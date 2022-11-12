Глава Курчатовского института не исключил появление коронавируса со смертностью 90%

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Новой угрозой, с которой человечество столкнется в будущем, может стать появление варианта коронавируса со смертностью в 90%, заявил президент Национально исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, выступая на форуме Finopolis 2022.

"Атомная эра прошла, и зонтик атомный, который спасает нас сегодня, ветшает. Потому что убьют нас с вами другим путем. Придет ковид со смертностью в 90%", – приводит его слова РБК.

По мнению Ковальчука, биологическая опасность является главной угрозой для мира, с которой "ничего нельзя поделать".

"Американцы окружили нас во всех республиках биолабораториями. Они сначала могут делать эндемичные вирусы, которые губят скот, подрывают сельское хозяйство", – заявил он.

Ранее иммунолог Николай Крючков оценил шансы появления новой опасной мутации COVID-19. В интервью Москве 24 он рассказал, что к этому может привести распространение варианта коронавируса "Цербер" в Бразилии и других странах.



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