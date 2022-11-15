Новый вариант коронавируса выявили в Канаде

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Ученые Университета Торонто выявили в провинции Онтарио новый вариант коронавируса, который сильно отличается от уханьского SARS-CoV-2. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление университета.

Уточняется, что новый вариант был обнаружен у белохвостого оленя.

"Новый вариант является потомком более старого родительского вируса B.1 и имеет 76 мутаций по сравнению с предковым штаммом SARS-CoV-2. Для сравнения: варианты "Альфа", "Бета" и "Дельта" имели от 24 до 31 мутации, в то время как доминирующий в настоящее время вариант "Омикрон" BA.5 имеет 105 мутаций", – говорится в сообщении университета.

По словам ученых, несмотря на то что новый вариант имел несколько мутаций в своем спайковом белке, он был распознан и эффективно нейтрализован образцами крови людей, переболевших COVID-19 или вакцинированных.

В материале говорится, что Агентство общественного здравоохранения Канады выпустило новые рекомендации для охотников и других лиц, взаимодействующих с дикой природой, чтобы снизить риск заражения.

В рекомендациях говорится о необходимости ношения СИЗ при обращении с тушей, обработке туш на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении, а мясо нужно готовить при температуре 74 градуса.

Ранее президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук рассказал, что новой угрозой, с которой человечество столкнется в будущем, может стать появление варианта коронавируса с летальностью в 90%.

До этого иммунолог Николай Крючков оценил шансы появления новой опасной мутации COVID-19. В интервью Москве 24 он рассказал, что к этому может привести распространение варианта коронавируса "Цербер" в Бразилии и других странах.



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