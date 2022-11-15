Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В РФ за сутки выявили 4 431 новый случай COVID-19. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

За последние 24 часа были госпитализированы 1 399 человек. За это время выздоровели 6 354 человека. Скончались за последние 24 часа 64 пациента.

В общей сложности с начала пандемии выявили 21 508 961 случай коронавируса, скончались 391 149 заболевших.

Ранее глава Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук заявил, что в будущем человечество может столкнуться с вариантом коронавируса со смертностью в 90%. По его словам, биологическая опасность является главной угрозой для мира.



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