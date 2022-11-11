Вирусолог предупредил о всплеске COVID-19 в РФ в начале 2023 года

В КНР снова наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусу. За минувшие сутки в стране впервые с апреля зарегистрировали свыше 10 тысяч заболевших COVID-19. Разбираемся, насколько значительна эта вспышка и может ли новая волна заболеваемости подняться в России.
Затронет ли вспышка в Китае другие страны?
По данным государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, за минувшие сутки в стране выявили свыше 10 тысяч новых случаев заражения COVID-19. Из них 9 520 инфицированных переносят болезнь без симптомов, тогда как 1 209 человек испытывают недомогания вроде кашля и высокой температуры.
Вирусолог, заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал Москве 24, что для Китая с населением более 1,4 миллиарда человек заболеваемость на уровне 10 тысяч случаев крайне незначительная. "Рост от трех до десяти тысяч заболевших для Китая совсем небольшой. Можно сказать, это издержки в рамках карантина, учитывая масштабы их населения", – сказал эксперт.
По его мнению, ситуация с COVID-19 в КНР остается контролируемой, а подобные небольшие вспышки время от времени будут продолжаться.
Эксперт напомнил, что периодические локдауны наблюдаются в Китае последние три года. На этом фоне в китайском обществе растет напряжение и недовольство коронавирусными ограничениями. Волчков также отметил, что регулярные локдауны наносят ущерб и экономике страны. Специалист предположил, что со следующего года китайские власти будут вынуждены пойти на смягчение ограничительных мер, отказавшись от политики нулевой терпимости к COVID-19.
Вирусолог добавил, что это грозит новым всплеском пандемии коронавируса по всему миру, в том числе и в России. "Безусловно, это вызовет рост заболеваемости внутри Китая. Скорее всего, это приведет к формированию как минимум новых подштаммов, а может быть, и целых линий", – прогнозирует Волчков.
Что ждет РФ в ближайшее время?
Павел Волчков отметил, что в целом в РФ защита от коронавирусной инфекции в популяции очень высокая. В стране продолжает циркулировать преимущественно штамм "Омикрон" и его подвиды, к которым у значительной части населения выработался иммунитет, пояснил вирусолог.
В связи с этим он предположил, что волны заболеваемости COVID-19 в России, вероятно, продолжатся, но будут "затухающими": все менее масштабными и с более длинными паузами.
В свою очередь, иммунолог, эксперт по лекарственным препаратам и общественному здоровью, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Москвой 24 рекомендовал россиянам продолжать ревакцинироваться от COVID-19.
Делать это необходимо не позднее шести месяцев с момента последней прививки или заболевания инфекцией.
Несмотря на многочисленные мутации коронавируса, существующие вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт" остаются эффективными против инфекции, подчеркнул иммунолог. "Эти вакцины продолжают очень хорошо защищать от тяжелых случаев заболеваний, госпитализаций, попадания в реанимацию и смертей", – сказал Крючков.
Специалист добавил, что после ревакцинации специфический иммунитет формируется в течение трех недель. Он посоветовал учитывать этот срок при планировании поездок и проходить процедуру заранее. "Если человек ревакцинировался, но сразу отправился в дальнюю поездку, его риски заразиться не становятся меньше. Просто потому, что на появление иммунитета требуется время", – пояснил эксперт.
Крючков также рекомендовал совместить прививку от коронавируса и гриппа. Причем от последнего нужно постараться ревакцинироваться до конца ноября, чтобы иммунитет успел выработаться до начала сезонной вспышки.