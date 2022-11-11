Вирусолог предупредил о всплеске COVID-19 в РФ в начале 2023 года

В КНР снова наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусу. За минувшие сутки в стране впервые с апреля зарегистрировали свыше 10 тысяч заболевших COVID-19. Разбираемся, насколько значительна эта вспышка и может ли новая волна заболеваемости подняться в России.



Затронет ли вспышка в Китае другие страны?

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

По данным государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, за минувшие сутки в стране выявили свыше 10 тысяч новых случаев заражения COVID-19. Из них 9 520 инфицированных переносят болезнь без симптомов, тогда как 1 209 человек испытывают недомогания вроде кашля и высокой температуры.

Вирусолог, заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал Москве 24, что для Китая с населением более 1,4 миллиарда человек заболеваемость на уровне 10 тысяч случаев крайне незначительная. "Рост от трех до десяти тысяч заболевших для Китая совсем небольшой. Можно сказать, это издержки в рамках карантина, учитывая масштабы их населения", – сказал эксперт.

По его мнению, ситуация с COVID-19 в КНР остается контролируемой, а подобные небольшие вспышки время от времени будут продолжаться.





Павел Волчков заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Власти Китая продолжают придерживаться политики нулевой терпимости по отношению к коронавирусу. Когда происходит вспышка, они закрывают отдельные районы или даже целые города.

Эксперт напомнил, что периодические локдауны наблюдаются в Китае последние три года. На этом фоне в китайском обществе растет напряжение и недовольство коронавирусными ограничениями. Волчков также отметил, что регулярные локдауны наносят ущерб и экономике страны. Специалист предположил, что со следующего года китайские власти будут вынуждены пойти на смягчение ограничительных мер, отказавшись от политики нулевой терпимости к COVID-19.

Вирусолог добавил, что это грозит новым всплеском пандемии коронавируса по всему миру, в том числе и в России. "Безусловно, это вызовет рост заболеваемости внутри Китая. Скорее всего, это приведет к формированию как минимум новых подштаммов, а может быть, и целых линий", – прогнозирует Волчков.



Что ждет РФ в ближайшее время?

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Павел Волчков отметил, что в целом в РФ защита от коронавирусной инфекции в популяции очень высокая. В стране продолжает циркулировать преимущественно штамм "Омикрон" и его подвиды, к которым у значительной части населения выработался иммунитет, пояснил вирусолог.

В связи с этим он предположил, что волны заболеваемости COVID-19 в России, вероятно, продолжатся, но будут "затухающими": все менее масштабными и с более длинными паузами.





Павел Волчков заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ До конца года серьезный всплеск заболеваемости в России крайне маловероятен. Если он и случится, то после новогодних праздников. Но даже в этом случае мы не достигнем пиков сентября, когда регистрировалось от 50 до 60 тысяч случаев в сутки.

В свою очередь, иммунолог, эксперт по лекарственным препаратам и общественному здоровью, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Москвой 24 рекомендовал россиянам продолжать ревакцинироваться от COVID-19.

Делать это необходимо не позднее шести месяцев с момента последней прививки или заболевания инфекцией.





Николай Крючков иммунолог, эксперт по лекарственным препаратам и общественному здоровью, кандидат медицинских наук Если после последней вакцинации прошло более полугода и тем более 10–12 месяцев, то у организма не остается достаточной защиты от инфекции. Между тем COVID-19 по-прежнему является крайне заразной инфекцией, примерно в 9 раз заразнее сезонного гриппа. При этом он все еще заметно более патогенен и летален, чем сезонный грипп.

Несмотря на многочисленные мутации коронавируса, существующие вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт" остаются эффективными против инфекции, подчеркнул иммунолог. "Эти вакцины продолжают очень хорошо защищать от тяжелых случаев заболеваний, госпитализаций, попадания в реанимацию и смертей", – сказал Крючков.

Специалист добавил, что после ревакцинации специфический иммунитет формируется в течение трех недель. Он посоветовал учитывать этот срок при планировании поездок и проходить процедуру заранее. "Если человек ревакцинировался, но сразу отправился в дальнюю поездку, его риски заразиться не становятся меньше. Просто потому, что на появление иммунитета требуется время", – пояснил эксперт.

Крючков также рекомендовал совместить прививку от коронавируса и гриппа. Причем от последнего нужно постараться ревакцинироваться до конца ноября, чтобы иммунитет успел выработаться до начала сезонной вспышки.

