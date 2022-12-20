Россиян предупредили об опасных последствиях гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов предупредил россиян об осложнениях после гриппа. По его словам, самым распространенным является гриппозная пневмония. Об этом сообщает газета "Известия".

Эксперт отметил, что также последствием гриппа может быть поражение сердца и практически всех других органов и систем.

"Грипп – это сильный стресс для организма, удар фактически по всем органам и системам. Поэтому спектр осложнений может быть самый разнообразный, но наиболее уязвимы легкие", – пояснил Горелов.

По его словам, наиболее подвержены гриппу дети до 5 лет, люди старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями.

Также в настоящее время болеет много подростков, отметил эксперт. Горелов уточнил, что это связано с тем, что данная возрастная группа не особо соблюдает профилактические меры, среди которых ношение масок, регулярное мытье рук и другие.

Ранее научный руководитель ФГБНУ "Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова" Виталий Зверев рассказал, что показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в России начнет снижаться после новогодних праздников.

При этом эксперт все же рекомендовал россиянам не собираться в большие компании и напомнил, что респираторные заболевания передаются на мероприятиях с большим количеством людей.



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