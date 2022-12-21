В Минздраве РФ рекомендовали только ночью вызывать скорую при температуре выше 38 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Людям с симптомами ОРВИ при температуре выше 38 градусов рекомендуется вызывать скорую помощь в ночное время, а в дневное следует пригласить медика из поликлиники. Это необходимо для понижения нагрузки на скорую, рассказал главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России Сергей Багненко.

"Самая большая опасность заключается в том, если все начнут звонить в скорую медицинскую помощь круглосуточно, то есть и днем, когда работает поликлиника, тогда возникает риск заблокировать работу скорой помощи", – цитирует эксперта РИА Новости.

Багненко подчеркнул, что при случае, если все заболевшие начнут звонить в скорую, а не в больницу, то медики не смогут вовремя оказать экстренную помощь тем, кому она нужна по жизненным показаниям. Эксперт утверждает, что тенденция вызывать карету увеличилась во время пандемии COVID-19. Однако россиянам следует обрести больше сознательности в этом вопросе, считает он.

Помимо этого, урегулировать этот вопрос можно с помощью профилактики. Багненко рекомендовал обратить внимание на прививки и ношение масок на территории массового скопления людей.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова посоветовала избегать мест скопления людей и тепло одеваться, чтобы не заболеть в праздники. Также она рекомендовала в закрытых помещениях обязательно носить маску.

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