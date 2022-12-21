В Роспотребнадзоре рассказали, когда заболеваемость гриппом может пойти на спад

Свиной грипп охватил почти все регионы страны. В Пензенской области уже зафиксирован первый случай смерти человека от инфекции. Разбираемся, когда заболеваемость может пойти на спад и какие опасные последствия несет свиной грипп для детей и взрослых.

Тренд сезона

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В этом году в России параллельно идут три эпидпроцесса – грипп, ОРВИ и ковид, отметили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, именно вирусы гриппа преобладают в циркулирующих болезнях респираторных инфекций.

"Самым распространенным из них является вирус А(H1N1)-2009, который циркулирует уже в 86 регионах", – уточнили в Роспотребнадзоре.

20 декабря стало известно, что в Пензенской области после заражения умер первый пациент. По данным заместителя министра здравоохранения региона Марины Воробьевой, умерший не был привит и при первых симптомах гриппа занялся самолечением. "Обращение в медицинскую организацию спустя две недели после начала заболевания, увы, привело к необратимым последствиям", – сказала она.

Для периода до новогодних праздников и сразу после них обычно свойственен второй подъем заболеваемости гриппом и респираторными инфекциями, рассказал "Известиям" заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. К середине апреля же обычно все заканчивалось, уточнил эксперт.

В свою очередь, заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в интервью ТАСС добавила, что очередной рост заболеваемости может прийтись и на февраль-март. Влажная слякотная погода и скопления людей в закрытых помещениях – благоприятные условия для циркуляции вирусов, пояснила она. Говоря о возможном спаде, она также назвала апрель: "если тепло и солнышко, уже с середины апреля его (гриппа – Прим. ред.) практически не бывает".

Остановить и обезвредить

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Грипп может оказывать серьезное влияние почти на все органы. Наиболее уязвимы в этом плане легкие, рассказали эксперты. Впоследствии инфекция способна спровоцировать другие проблемы со здоровьем, которые необязательно проявятся сразу.

"Заболевание, вызванное штаммом гриппа А(H1N1)2009, в ряде случаев приводит к быстрому развитию у пациента вирусной пневмонии. Ее выявляют при помощи компьютерной томографии. При значительном поражении легких – с помощью рентгена уже на третий-пятый день болезни", – сказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная.





Наталья Пшеничная заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Кроме того, грипп может давать осложнения на другие органы, приводя к миокардиту, нефропатии, невритам, развитию у пациента серозного менингита, аутоиммунного энцефалита, поражению его скелетной мускулатуры и другим заболеваниям.

Свиной грипп также приводит к бактериальным осложнениям в лор-органах, добавила эксперт.

Чем тяжелее протекает болезнь, тем больше осложнений может возникнуть впоследствии, подчеркнул инфекционист Александр Горелов. Однако при легкой и бессимптомной форме это маловероятно, уточнил он.

В Роспотребнадзоре порекомендовали соблюдать меры профилактики: мыть руки с мылом и использовать антисептики, умывать лицо и промывать нос. Также необходимо протирать противомикробными средствами телефоны, планшеты и другие гаджеты. В общественных местах лучше носить маску и соблюдать дистанцию не менее 1–1,5 метра. В случае недомогания нужно как можно скорее обратиться за помощью к врачам, не заниматься самолечением.

Грядущие же праздники, по мнению специалистов, лучше всего провести в кругу семьи и не собираться большими компаниями.