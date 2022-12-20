Первый случай гибели от гриппа зарегистрирован в Пензенской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева сообщила о первом случае гибели человека от гриппа в текущем эпидемиологическом сезоне, передает РИА Новости.

"Мы констатируем первый случай смерти от гриппа в нашем регионе у жителя Пензенской области. Пациент был не привит, не обращался за медицинской помощью при первых признаках", – сообщила представитель ведомства.

По словам Воробьевой, мужчина лечился сам, а обратился в медицинское учреждение только спустя две недели после начала заболевания. Были приняты меры для помощи пациенту, однако болезнь победить не удалось.

Замминистра здравоохранения Пензенской области не уточнила возраст погибшего и отметила, что в реанимации остаются сразу несколько пациентов с выявленной ОРВИ.

Ранее акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Елена Данилова назвала симптомы, при которых заболевшим гриппом нужно обращаться к врачу. В частности, к таковым относятся одышка, проблемы с дыханием или боли и давление в груди.

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