Врач назвала симптомы, при которых заболевшим гриппом нужно обращаться к специалисту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Елена Данилова назвала симптомы, при которых заболевшим гриппом нужно обращаться к врачу. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По ее словам, у некоторых пациентов могут возникнуть осложнения после перенесенного вируса.

"Немедленно позвоните своему врачу или медсестре, если вы чувствуете одышку или у вас проблемы с дыханием, у вас есть боль или давление в груди или желудке, у вас есть признаки обезвоживания, у вас неукротимая рвота", – пояснила Данилова.

Она отметила, что есть несколько групп пациентов, подверженных повышенному риску осложнений при гриппе. По словам гинеколога, к ним относятся беременные женщины, маленькие дети, пациенты старше 65 лет и граждане с заболеваниями сердца, диабетом или иммуносупрессивным состоянием.

Ранее внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов рассказал, что употребление алкоголя негативно влияет на иммунную систему при заболеваниях ОРВИ, гриппе и коронавирусе. Алкогольные напитки могут снизить иммунитет и повысить риски тяжелого течения заболевания.

До этого в Роспотребнадзоре заявили о преодолении пика по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве. При этом в ведомстве уточнили, что ситуация с гриппом в столице остается непростой.



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