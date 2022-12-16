Употребление алкоголя негативно влияет на иммунную систему при заболеваниях – эксперт

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Употребление алкоголя негативно влияет на иммунную систему при заболеваниях ОРВИ, гриппе и коронавирусе. Алкогольные напитки могут снизить иммунитет и повысить риски тяжелого течения заболевания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова внештатного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Владимира Чуланова.

"В настоящее время наблюдается подъем заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19", – сказал Чуланов.

По словам врача, при появлении симптомов ОРВИ человеку необходимо соблюдать постельный режим, исключить физические и умственные нагрузки, регулярно проветривать помещение и обеспечивать в нем высокую влажность. Кроме этого, организму необходимо обильное питье и легкая, пища добавил Чуланов. При правильном лечении болезнь отступает уже на четвертый день.

В Роспотребнадзоре сообщили, что за неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на 35,4%. Доля вирусов гриппа составляет 52,6% от общего показателя заболеваемости. Свиной грипп выявлен в 82 субъектах России.

Ранее сообщалось, что человек может заразить домашнее животное гриппом, но питомец от этого не заболеет. По словам вирусолога Анатолия Альтштейна, болезнь не будет развиваться в клетках животного. Он также отметил, что кошки и собаки не передают вирус гриппа человеку.

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