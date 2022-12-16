Вирусолог рассказал, может ли человек заразить домашнее животное гриппом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Человек может заразить домашнее животное гриппом, но на питомца это не окажет влияние, он не заболеет. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолога Анатолия Альтштейна.

По словам эксперта, человек может передать вирус гриппа животному, но это не приведет к его заболеванию.

"Вирус может попасть в клетки, но болезнь не развивается. Чтобы развилась болезнь, нужно заразить определенные клетки, вирус должен размножаться, переходить из клетки в клетку, разрушить какое-то количество клеток, тогда будет болезнь", – отметил Альтштейн.

Также он подчеркнул, что питомцы не могут заразить гриппом своего хозяина.

"Домашние животные, например, кошки, собаки, не передают вирус гриппа человеку. Действующие сейчас вирусы гриппа эффективно передаются только от человека к человеку", – заключил профессор.

По словам специалиста, именно поэтому существует разделение на вирусы животных и вирусы человека. Переход возможен, но такое встречается достаточно редко.

Ранее Роспотребнадзор назвал масочный режим в столице рекомендательной мерой. Ситуация с гриппом в Москве остается непростой на протяжении нескольких недель. Владимир Путин сообщил о еженедельном росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ на 30–35%.



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