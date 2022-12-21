Врач объяснила, как не заболеть в новогодние праздники

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с Москвой 24 посоветовала избегать мест скопления людей и определенным образом одеваться, чтобы не заболеть в новогодние праздники.

"Чем меньше мы будем пользоваться общественным транспортом, ходить в магазины, торговые центры, тем меньше будут наши шансы заболеть", – сказала она.

Если отложить поездку нельзя, то в закрытых помещениях следует обязательно носить маску. Она поможет снизить риск заражения, подчеркнула эксперт.

"Маску нужно менять каждые два часа. Также если она намокла, то менять еще чаще. Влажная маска уже хорошо пропускает все микробы", – отметила эксперт.



Надежда Чернышова врач-терапевт В новогодние праздники люди часто ходят по гостям. Обязательно уточняйте заранее, все ли у них хорошо со здоровьем, попросите воздержаться от визита, если они жалуются на насморк или кашель. При признаках простуды нужно оставаться дома.

По мнению врача, самый лучший способ поддержать иммунитет и избежать простуд – больше бывать на свежем воздухе и заниматься физической активностью. Важно при этом одеваться по погоде, добавила Чернышова.

"Например, большой ошибкой является слишком теплая, не по погоде одежда. Этим особенно грешат родители, которые кутают детей. Слишком теплая одежда вызывает потоотделение, а когда человек потеет, его организм начинает сильно испарять влагу и переохлаждается", – объяснила специалист.



Надежда Чернышова врач-терапевт Синтетические, качественные, спортивные ткани предпочтительнее. Даже если человек вспотел, такая ткань не отводит влагу от тела и не дает переохладиться.

"Один из главных принципов – это многослойность. Если предполагается длительное пребывание на воздухе, лучше надеть несколько слоев более легкой одежды с тем, чтобы можно было один из слоев снять, если будет жарко. Джемпер, какой-то лонгслив можно снять либо, наоборот, взять с собой в рюкзаке и, если холодно, надеть", – пояснила врач.

Также важно выбрать правильную обувь. Лучше, чтобы она была чуть свободной, говорит Чернышова. "В тесной обуви очень легко переохладиться и обморозить ноги. А еще обувь не должна, конечно, промокать", – заключила эксперт.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, какие препараты обязательно должны быть в новогодней домашней аптечке. Эксперт посоветовала иметь в запасе сорбенты и антигистаминные препараты, поскольку в праздники не редки случаи отравления и аллергии. Также врач порекомендовала закупиться противовирусными средствами и антисептиками для полоскания горла на случай простуды.



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