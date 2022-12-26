Заболеваемость гриппом в Москве снизилась более чем на 20% – Роспотребнадзор

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ стабилизируется. Об этом сообщает пресс-служба столичного Роспотребнадзора.

В последние четыре недели зафиксировано снижение интенсивности эпидпроцесса. Показатели заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей снизились во всех возрастных группах, в том числе среди совокупного населения, – на 21,6%.

Среди взрослого населения отмечено снижение на 23,1%, среди детей до двух лет – на 12,4%, а среди детей от трех до шести лет – на 21,5%. Также заболеваемость снизилась на 19,8% среди детей от 7 до 14 лет.

Несмотря на снижение интенсивности эпидпроцесса, показатели заболеваемости по совокупному населению и среди взрослых превышают эпидемические пороги.

В ведомстве напомнили, что вакцинация является одним из наиболее эффективных методов защиты от гриппа.

Ранее в Минздраве РФ рекомендовали вызывать скорую только ночью при температуре выше 38 градусов. Представитель министерства подчеркнул, что если все заболевшие начнут звонить в скорую, то медики не смогут вовремя оказать экстренную помощь тем, кому она нужна по жизненным показаниям.



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