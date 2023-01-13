Эксперт назвал субвариант коронавируса "Кракен" самым заразным вариантом за всю эпидемию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Субвариант штамма коронавируса "Омикрон" XBB.1.5, получивший обозначение "Кракен" является самым заразным вариантом за всю историю пандемии. Об этом заявил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"Кракен" – пожалуй, самый заразный вариант за всю историю пандемии COVID-19", – приводит его слова ТАСС.

Хафизов заявляет, что геном "Кракена" состоит из двух частей, первая из которых относится к "Кентавру" (BA.2.75), а вторая к другому субварианту "Омикрона" BA.2.10.1. По его словам, подобная комбинация изменений наделила вирус свойством частично избегать антител, которые выработались у людей из-за перенесенного заболевания или вакцинации.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что "Кракен" не стал более тяжелым или смертельным. Она утверждает, что данные представили ученые из стран, где "Кракен" распространяется наиболее активно.

12 января в России зафиксировали первый случай инфицирования "Кракеном". Первым в стране пациентом с этим субвариантом "Омикрона" стала 32-летняя непривитая, но переболевшая COVID-19 жительница Пензы, не выезжавшая в последнее время за границу.

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