18 сентября, 14:21Общество
Вспышку холеры зафиксировали в Эфиопии
Фото: AP Photo/Thoko Chikondi
Вспышка холеры была зафиксирована на северо-западе Эфиопии. Об этом рассказал телеканалу ETV представитель департамента здравоохранения штата Бенишангул/Гумуз (Асоса) Абдулмунхем Аль-Бешир.
По его информации, инфекцию обнаружили уже в трех районах штата. Как сообщает Аль-Бешир, всего на данный момент зафиксировали 131 человека с холерой, девять из них скончались.
С весны прошлого года в Африке неподалеку от Сахары часто фиксируют вспышки холеры. Самое большое количество заболевших, обнаруженных в Малави, достигло более 60 тысяч человек. Большинство очагов инфекции в этом году нашли в 14 странах Африки.
Холера – острая инфекция, симптомом которой является обильная диарея, ведущая к обезвоживанию и сосудистой недостаточности. Передается заболевание через зараженную воду.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что в 25 странах мира случились вспышки холеры. В группе риска – страны Африки и Азии.
ВОЗ сообщила о высоком риске распространения холеры в мире
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