Вспышку холеры зафиксировали в Эфиопии

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Вспышка холеры была зафиксирована на северо-западе Эфиопии. Об этом рассказал телеканалу ETV представитель департамента здравоохранения штата Бенишангул/Гумуз (Асоса) Абдулмунхем Аль-Бешир.

По его информации, инфекцию обнаружили уже в трех районах штата. Как сообщает Аль-Бешир, всего на данный момент зафиксировали 131 человека с холерой, девять из них скончались.

С весны прошлого года в Африке неподалеку от Сахары часто фиксируют вспышки холеры. Самое большое количество заболевших, обнаруженных в Малави, достигло более 60 тысяч человек. Большинство очагов инфекции в этом году нашли в 14 странах Африки.

Холера – острая инфекция, симптомом которой является обильная диарея, ведущая к обезвоживанию и сосудистой недостаточности. Передается заболевание через зараженную воду.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что в 25 странах мира случились вспышки холеры. В группе риска – страны Африки и Азии.

ВОЗ сообщила о высоком риске распространения холеры в мире