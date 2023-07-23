Пробы на холеру проверяют у трех человек в Ленинградской области

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Пробу на холеру у трех человек, которые контактировали с заболевшими в Тамбовской области, проверяют в Ленинградской области. До результатов анализов их поместят на домашний карантин, указывается в телеграм-канале пресс-службы регионального правительства.

"Клинические проявления у жителей Ленобласти, контактировавших с заболевшим, отсутствуют", – отмечается в сообщении.

Уточняется, что ситуация контролируется областным комитетом по здравоохранению.

20 июля в Тамбовской области госпитализировали прибывшего из Дели гражданина Индии с подозрением на холеру. У иностранца выявили признаки острой кишечной инфекции непонятного происхождения. После проведения исследования анализов у него обнаружили холероподобный возбудитель.

Позже стало известно, что число госпитализированных с подозрением на холеру граждан Индии увеличилось до двух. У одного из иностранцев установили клинические проявления инфекции. Врачи обследовали около 400 человек и установили медицинское наблюдение.

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