Спецназ "Ахмат" отбил несколько волн атаки ВСУ на курском направлении

Фото: министерство обороны РФ

Военнослужащие спецназа "Ахмат" отбили несколько волн атаки украинских войск на курском направлении. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир "Ахмата" генерал-майор Апти Алаудинов.

Генерал-майор сообщил, что российские бойцы вели активные боевые действия на протяжении всего дня практически на всех участках одновременно. Силам РФ удалось уничтожить очень много пехоты противника на всех участках.

Алаудинов также отметил, что ВСУ больше не загоняют в регион технику в таком количестве, как изначально.

С 6 августа в Курской области не прекращаются бои между ВС РФ и ВСУ. В регионе в связи с этим введен режим ЧС федерального характера.

С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

По данным на 18 августа, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3 160 военнослужащих, 44 танка и 43 бронетранспортера.

Согласно информации СМИ, Киев задействовал в атаке на Курскую область броневики, поставленные ему странами НАТО. В частности, бронеавтомобиль Roshel Senator, использованный 82-й отдельной десантно-штурмовой бригадой ВСУ, был поставлен на Украину накануне вторжения.