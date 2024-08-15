15 августа, 20:00Политика
Тестовое голосование онлайн и на участках пройдет в Москве 23 августа
В столице 23 августа протестируют систему онлайн-голосования. Это нужно для того, чтобы проверить ее работу перед сентябрьскими выборами в Мосгордуму.
Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино продлятся три дня – с 6 по 8 сентября. Жители столицы смогут выбрать один из трех способ голосования: с помощью терминалов электронного голосования, бумажного бюллетеня или онлайн.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.