Тестовое голосование онлайн и на участках пройдет в Москве 23 августа

В столице 23 августа протестируют систему онлайн-голосования. Это нужно для того, чтобы проверить ее работу перед сентябрьскими выборами в Мосгордуму.

Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино продлятся три дня – с 6 по 8 сентября. Жители столицы смогут выбрать один из трех способ голосования: с помощью терминалов электронного голосования, бумажного бюллетеня или онлайн.

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