Ракетная опасность объявлена в Курской области

Фото: Министерство обороны РФ

Режим ракетной опасности объявили на территории Курской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Местных жителей призвали укрыться дома в помещениях без окон со сплошными стенами. На улице же необходимо зайти в ближайшее здание или другое подходящее укрытие.

Вечером 14 августа дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. По данным Минобороны РФ, при помощи этого дрона ВСУ пытались совершить террористическую атаку по объектам РФ.

Еще пять беспилотников самолетного типа удалось сбить в Брянской области. Местные власти отметили, что в результате атаки никто не пострадал и не было разрушений.