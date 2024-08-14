Посол: платежная система "Мир" начнет работать в Иране в течение шести месяцев

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Российская платежная система "Мир" должна начать работать на территории Ирана в течение шести месяцев, рассказал в беседе с ТАСС посол Ирана в РФ Казем Джалали.

Дипломат уточнил, что иранская сторона получила соответствующее обещание от "российских ответственных лиц". Вместе с тем в России начнет функционировать система "Шетаб".

Также посол рассказал, что проект договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Ирана и России передан на рассмотрение лидерам обеих стран. По его данным, документ будет подписан в ближайшее время.

"Юридические отделы министерств иностранных дел двух стран над этим проектом работают. <...> Как он будет готов, мы выйдем на подписание документа главами двух государств", – пояснил дипломат.

Ранее сообщалось, что некоторые магазины Duty Free в международном аэропорту Дубая (DXB) начали принимать наличные рубли. С 1 августа туристы могут использовать наличную оплату для покупки товаров в большинстве магазинов аэропорта. При этом ряд магазинов во втором терминале не принимает российскую валюту.