Нетаньяху утвердил отправку делегации в Доху на переговоры по сектору Газа 15 августа

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Делегация со стороны Израиля отправится в Доху на переговоры по урегулированию ситуации в секторе Газа 15 августа. Такое решение утвердил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху утвердил завтрашний отъезд израильской делегации в Доху и мандат на ведение переговоров", – приводит ТАСС заявление канцелярии главы правительства Израиля.

В начале августа Нетаньяху уполномочил переговорщиков отправиться в Каир для диалога по сектору Газа. По данным СМИ, во время переговоров планируется обсудить продвижение соглашения о прекращении огня и освобождение заложников.

Ранее журналисты также отметили, что новый глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар хочет добиться прекращения огня в секторе Газа. Он планирует заключить соответствующее соглашение, и об этом якобы говорится в послании, переданном Израилю посредниками из Катара и Египта, указала пресса.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября 2023 года. Поводом для этого послужил обстрел со стороны сектора Газа, в ходе которого по территории Израиля выпустили ракеты. В качестве ответных мер силы ЦАХАЛ начали операцию "Железные мечи".

Очередной виток эскалации на Ближнем Востоке произошел после убийства главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, о смерти которого стало известно 31 июля.

