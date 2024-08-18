Зеленая партия США официально утвердила Стайн кандидатом на выборах президента

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Партия зеленых в США официально утвердила врача Джилл Стайн своим кандидатом на выборах в президенты. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что кандидатом в вице-президенты стал доцент исторических наук Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Бутч Уэйр.

Вместе с тем Стейт уже баллотировалась в президенты США в 2012 и 2016 годах.

Ранее сообщалось, что Стайн была задержана на акции протеста в поддержку Палестины. Также правоохранители задержали главу ее избирательного штаба Джейсона Колла и его заместителя Келли Меррилл-Кайер. Акция проходила возле университета Вашингтона в Сент-Луисе, протестующие выступали против связи вуза с войной на Ближнем Востоке.

Между тем Джо Байден объяснил свое решение о выходе из президентской гонки стремлением не допустить победы на выборах республиканца Дональда Трампа. Действующий глава страны отказался от переизбрания в конце июля. После этого он предложил нынешнего вице-президента США Камалу Харрис в качестве своей замены. Политик отметил, что намерен поддерживать ее во время предвыборной кампании.

