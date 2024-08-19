Истребитель Су-34 уничтожил пункт дислокации ВСУ в приграничье Курской области

Фото: Министерство обороны РФ

Российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил ночью пункт временной дислокации подразделения и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удар наносился модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. После получения подтверждения об уничтожении цели экипаж самолета благополучно вернулся на аэродром вылета.

Военнослужащие спецназа "Ахмат" ранее отбили несколько волн атаки украинских войск на курском направлении. Российские бойцы вели активные боевые действия на протяжении всего дня 18 августа практически на всех участках одновременно.

С 6 августа в Курской области не прекращаются бои с украинскими формированиями. В регионе введен режим ЧС федерального характера. Кроме того, в Курской, Белгородской и Брянской областях также действует режим контртеррористической операции (КТО).

По данным на 18 августа, за время боевых действий в Курской области украинские войска потеряли более 3 460 военных, 50 танков и 45 бронетранспортеров.