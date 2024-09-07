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07 сентября, 18:30

Общество

Более миллиона москвичей стали победителями первого розыгрыша программы "Миллион призов"

Более миллиона москвичей стали победителями первого розыгрыша программы "Миллион призов"

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Более миллиона москвичей стали победителями первого розыгрыша программы "Миллион призов" в рамках выборов депутатов в МГД. Баллы разыграли среди горожан, которые накануне до 20:00 проголосовали на mos.ru или при помощи терминалов на избирательных участках.

Победители получили одну, три или пять тысяч призовых баллов. Есть и дополнительные призы в категориях "Путешествия и культура", "Техника для дома" и "Спорт". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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