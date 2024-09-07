Эдгард и Аскольд Запашные отдали голоса на выборах в МГД с помощью терминалов

Генеральный директор ГУП "Большой Московский цирк" Эдгард Запашный и художественный руководитель цирка Аскольд Запашный проголосовали на выборах депутатов Мосгордумы. Для этого они использовали специальные терминалы.

Избиратели, которые также проголосуют электронно, – онлайн или на участках – получат шанс выиграть одну, три или пять тысяч призовых баллов в рамках акции #Выбираем вместе 2024 – Москва. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.