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07 сентября, 12:45

Политика

Эдгард и Аскольд Запашные отдали голоса на выборах в МГД с помощью терминалов

Эдгард и Аскольд Запашные отдали голоса на выборах в МГД с помощью терминалов

На выборах депутатов в Москве проголосовали уже более 2 млн человек

Более 2,1 млн бюллетеней получили москвичи на выборах депутатов МГД

Михаил Мишустин проголосовал на выборах в Москве в онлайн-формате

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что выборы в России проходят штатно

Почти 2,1 млн бюллетеней выдали на выборах в Мосгордуму

Жителям столицы рассказали, как защищают данные избирателей во время голосования

Более 2 млн человек приняли участие в голосовании за депутатов в Москве

Москвичам рассказали, как проголосовать с помощью электронного терминала

Более двух млн бюллетеней выдано на выборах депутатов Мосгордумы

Генеральный директор ГУП "Большой Московский цирк" Эдгард Запашный и художественный руководитель цирка Аскольд Запашный проголосовали на выборах депутатов Мосгордумы. Для этого они использовали специальные терминалы.

Избиратели, которые также проголосуют электронно, – онлайн или на участках – получат шанс выиграть одну, три или пять тысяч призовых баллов в рамках акции #Выбираем вместе 2024 – Москва. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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