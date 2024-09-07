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07 сентября, 09:30

Политика

Москвичам доступны пять видов голосования на выборах депутатов МГД

Москвичам доступны пять видов голосования на выборах депутатов МГД

Второй день голосования за депутатов МГД стартует в Москве 7 сентября

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На выборах в Московскую городскую думу москвичи могут проголосовать одним из пяти способов. Среди них – дистанционный электронный, электронный с использованием терминалов (ТЭГ) на участках, с помощью бумажного бюллетеня, а также на дому – как с использованием ТЭГ, так и в традиционном виде.

Поучаствовать в процедуре голосования с использованием бумажного бюллетеня можно только по предварительной заявке, которую необходимо было подать до 2 сентября, и только на участке по месту регистрации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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