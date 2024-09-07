Москвичам рассказали, какие призы можно получить по программе "Миллион призов"

Жители столицы, которые проголосуют на выборах депутатов Мосгордумы, получат шанс выиграть пять тысяч призовых баллов и другие подарки от партнеров. Розыгрыши будут проходить среди участников электронного голосования.

Кроме того, гарантированную тысячу баллов получат избиратели старшего поколения и те, кто впервые принимает участие в голосовании в онлайн-формате. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.