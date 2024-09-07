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07 сентября, 06:30

Политика

Москвичам рассказали, какие призы можно получить по программе "Миллион призов"

Москвичам рассказали, какие призы можно получить по программе "Миллион призов"

Более 12 тыс человек будут следить за ходом голосования на выборах в Москве

Второй день голосования на выборах депутатов Мосгордумы стартовал в Москве

Выборы в Мосгордуму будут идти еще два дня

В Москве подвели итоги первого дня выборов в Мосгордуму

Нарушений на выборах депутатов Мосгордумы к концу первого дня не выявлено

В Общественном штабе подвели итоги первого дня выборов в Мосгордуму

Первый день выборов в Мосгордуму прошел без нарушений

Новости часа: более 1,5 млн москвичей проголосовали на выборах депутатов МГД электронно

Свыше 1,7 миллиона москвичей проголосовали на выборах депутатов Мосгордумы

Жители столицы, которые проголосуют на выборах депутатов Мосгордумы, получат шанс выиграть пять тысяч призовых баллов и другие подарки от партнеров. Розыгрыши будут проходить среди участников электронного голосования.

Кроме того, гарантированную тысячу баллов получат избиратели старшего поколения и те, кто впервые принимает участие в голосовании в онлайн-формате. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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