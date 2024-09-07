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07 сентября, 10:15

Политика

Москвичам рассказали, как проголосовать с помощью электронного терминала

Москвичам рассказали, как проголосовать с помощью электронного терминала

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Сделать свой выбор с помощью электронного терминала можно на любом столичном избирательном участке. Для авторизации необходимо приложить паспорт к сканеру. После этого на экране появится электронный бюллетень.

Затем с помощью специального стилуса нужно поставить галочку напротив выбранного кандидата и нажать кнопку "проголосовать". Распечатанный зашифрованный вариант попадет сразу в урну.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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