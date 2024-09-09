Новости регионов: крушение частного самолета-амфибии начали расследовать в Подмосковье

Межгосударственный авиационный комитет приступил к расследованию после крушения самолета-амфибии в Подмосковье. Воздушное судно упало недалеко от Рузы. На борту были два пилота, они погибли. Проверки также проводят транспортная прокуратура и Росавиация.

Также стало известно об аварии, которая произошла на трассе М-4 в Ростовской области. Судя по кадрам, столкнулись два грузовика. Один из них врезался в отбойник и перевернулся. В кузове у него были коробки с овощами, которые рассыпались по дороге.

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