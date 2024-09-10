Фото: vdnh.ru

Акция "День бесплатных парковок" пройдет на ВДНХ 15 сентября. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на выставочный комплекс.

"15 сентября с посетителей, приехавших на ВДНХ с 9:00 до 11:00 на легковых автомобилях, не будет взиматься плата за парковку на многоуровневом паркинге на 999 машиномест рядом с КПП "Хованский", – говорится в сообщении.

Акция также панируется 20 октября, 17 ноября и 15 декабря.

Ранее первый зампред партии "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Гусев направил Сергею Собянину обращение, в котором предложил ввести бесплатную парковку в спальных районах Москвы в период с 23:00 до 07:00. Он объяснил, что система платных парковок в центре Москвы, на магистралях и улицах с интенсивным движением поспособствовала снижению количества пробок и уменьшению времени, которое водитель тратил на парковку.

Между тем стало известно, что теперь пользователи могут изменить время начала стоянки в приложении "Парковки России" при ее досрочном завершении. Такую функцию предусмотрели по просьбам автомобилистов. Желающим воспользоваться опцией необходимо скачать последнюю версию приложения. Внести изменения можно до конца суток, а исправлять ошибки – до трех раз в месяц.

