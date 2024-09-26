Жилой дом по программе реновации построят в районе Котловка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В районе Котловка будет возведен жилой дом по программе реновации. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на председателя комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) Юлиану Княжевскую.

"Новостройка предельной площадью 102 тысячи квадратных метров появится в активно обновляемом столичном районе с современными общественными пространствами, парками, социальными и коммерческими объектами", – поделилась Княжевская.

Отмечается, что Москомархитектура уже выпустила градостроительный план земельного участка площадью 1,74 гектара, который находится по адресу улица Винокурова, земельный участок № 22/1.

Ранее сообщалось, что более 6 тысяч москвичей получат новое жилье по реновации в октябре этого года. В столичном комплексе градостроительной политики отметили, что в следующем месяце предстоит расселить 25 старых домов. Горожане переселятся в новостройки, соответствующие современным московским стандартам.

