Синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег в Москве 19 ноября. Утром осадки уже прошли по северу и северо-западу области. При этом температура в столице значительно выше нормы.

Днем температура поднимется до 4 градусов, а к вечеру опустится до 2 градусов, ночью ожидается 0 градусов. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба, юго-западный ветер будет дуть со скоростью от 4 до 9 метров в секунду, к вечеру стихнет до 3–8 метров в секунду.

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