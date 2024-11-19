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19 ноября, 12:15

Общество

Синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег в Москве 19 ноября

Синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег в Москве 19 ноября

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Синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег в Москве 19 ноября. Утром осадки уже прошли по северу и северо-западу области. При этом температура в столице значительно выше нормы.

Днем температура поднимется до 4 градусов, а к вечеру опустится до 2 градусов, ночью ожидается 0 градусов. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба, юго-западный ветер будет дуть со скоростью от 4 до 9 метров в секунду, к вечеру стихнет до 3–8 метров в секунду. 

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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