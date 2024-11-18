Фура столкнулась с внедорожником на Ленинградском шоссе

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Фура столкнулась с внедорожником в районе Химок, на Ленинградском шоссе. Последний оказался поперек дороги. По предварительной информации, пострадавших нет. Водители ждут автоинспекторов.

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