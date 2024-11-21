21 ноября, 16:30Город
В Москве построили 25 новостроек на месте снесенных домов по программе реновации
В Москве возвели 25 новостроек по программе реновации на месте старых снесенных домов. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Новые здания расположены в 17 районах Москвы. Квартиры получили примерно 13 тысяч горожан.
Всего по программе реновации в столице построили 337 домов. Жилые комплексы оснащены необходимой инфраструктурой. Территория вокруг благоустроена. Квартиры предоставляют с готовой улучшенной отделкой. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.