В Москве построили 25 новостроек на месте снесенных домов по программе реновации

В Москве возвели 25 новостроек по программе реновации на месте старых снесенных домов. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новые здания расположены в 17 районах Москвы. Квартиры получили примерно 13 тысяч горожан.

Всего по программе реновации в столице построили 337 домов. Жилые комплексы оснащены необходимой инфраструктурой. Территория вокруг благоустроена. Квартиры предоставляют с готовой улучшенной отделкой. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.