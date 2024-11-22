Заслуженная артистка РФ Юлия Пересильд посетила столичную школу в преддверии празднования Дня матери. Актриса отметила важность личного примера для детей.

Ко Дню матери в Москве подготовили обширную праздничную программу, включающую бесплатные экскурсии, концерты, мастер-классы, квесты и конкурсы. Основные мероприятия пройдут на ВДНХ, в центрах госуслуг, музеях, на вокзалах, станциях метро и в школах.

В честь праздника воспитанники Центральной художественной школы создадут портреты мам, находящихся на лечении с детьми в столичных стационарах. Также пройдут традиционные "маментинки", где школьники подарят своим мамам открытки.

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