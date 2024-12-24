FP: Европа отправит военных на Украину после стабилизации линии фронта

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Европа отправит своих военных на Украину после стабилизации фронта. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Foreign Policy.

Как указало издание, не все европейские страны поддерживают инициативу президента Франции Эммануэля Макрона, по планам которого необходимо направить на Украину в 2025 году до 100 тысяч военных. Например, против этой идеи выступают Польша и Германия, а США "открестились" от отправки американских военнослужащих, переложив обязанность на европейских союзников Киева, говорится в материале.

Автор статьи, аналитик Франц-Штефан Гади считает, что пока не стабилизировалась линия фронта, любые разговоры об отправке войск ЕС на Украину носят исключительно теоретический характер. По его мнению, европейские солдаты не идут ни в какое сравнение с российскими военнослужащими.

С его слов, компромиссным мог быть вариант, что миротворцы в привычном формате, в идеале из стран Глобального Юга, будут напрямую патрулировать демилитаризованную зону вдоль линии прекращения огня, а более надежные европейские силы быстрого реагирования будут размещены в глубине Украины.

Ранее СМИ писали, что отправка британских инструкторов на Украину может спровоцировать конфликт между Россией и Великобританией. Как утверждают журналисты, продвижение ВС РФ может привести к тому, что они натолкнутся на британские формирования, что вызовет конфликт солдат двух армий.

Кроме того, отмечали зарубежные издания, страны ЕС обсуждают отправку военных на Украину в случае мирного соглашения между Киевом и Москвой, однако не под флагом НАТО.